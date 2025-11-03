Восемь машин столкнулись на российской трассе Четыре человека пострадали в результате столкновения восьми машин под Владимиром

Восемь автомобилей столкнулись на дороге во Владимирской области, рассказали РИА Новости в УМВД региона. Происшествие случилось на трассе М-12 около 05:20 по московскому времени. В результате за помощью медиков обратились четверо взрослых.

По данным полиции, в аварии приняли участие три грузовика и пять легковых автомобилей. Детали происшествия устанавливаются.

Ранее в Лужском районе Ленобласти произошло ДТП с участием Jeep Grand Cherokee. Автомобиль вылетел в кювет, перевернулся и оказался в водоеме. 1 ноября на трассе между Ящерой, Дивенской и Кузнецово водитель потерял управление. Из салона извлекли тело мужчины, личность которого устанавливают.

До этого в Свердловском районе Орловской области на трассе Орел — Тамбов произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика, груженного щебнем. В результате аварии погибли шесть человек, двое получили травмы. Спасатели МЧС извлекали пострадавших из автомобиля, засыпанного щебнем.

Кроме того, в Баку произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь азербайджанской певицы Влады Ахундовой. Известная публике по шоу «Голос» исполнительница скончалась на месте из-за полученных травм. Певица находилась в припаркованном автомобиле Toyota, когда в него на большой скорости врезался Hyundai.