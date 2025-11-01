Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 18:54

Водитель внедорожника влетел в водоем и утонул

МВД: в Ленобласти водитель Jeep слетел в кювет и утонул в водоеме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Лужском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием внедорожника, сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и региону. Машина вылетела в кювет и попала в водоем.

Авария случилась днем 1 ноября на втором километре автодороги Ящера — Дивенская — Кузнецово. По предварительной информации, водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. После этого внедорожник перевернулся и окончательно погрузился в расположенный рядом водоем.

Прибывшие на место ЧП экстренные службы обнаружили в салоне тело мужчины. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением личности погибшего.

Ранее сообщалось, что после смертельного столкновения микроавтобуса, грузовика с щебнем и автомобиля на дороге Орел — Тамбов возбуждено уголовное дело по признакам нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств. ДТП привело к гибели шести человек.

Прежде пресс-служба Минздрава Тульской области сообщила, что один из пострадавших в смертельном ДТП с участием трамвая, двух маршруток и двух легковых машин в Туле скончался в больнице, таким образом, общее число погибших увеличилось до пяти. Трагический инцидент произошел 31 октября на Пролетарском мосту.

