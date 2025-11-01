Водитель внедорожника влетел в водоем и утонул МВД: в Ленобласти водитель Jeep слетел в кювет и утонул в водоеме

В Лужском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием внедорожника, сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и региону. Машина вылетела в кювет и попала в водоем.

Авария случилась днем 1 ноября на втором километре автодороги Ящера — Дивенская — Кузнецово. По предварительной информации, водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. После этого внедорожник перевернулся и окончательно погрузился в расположенный рядом водоем.

Прибывшие на место ЧП экстренные службы обнаружили в салоне тело мужчины. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением личности погибшего.

