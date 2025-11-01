Число погибших в смертельном ДТП в Туле увеличилось Число погибших в ДТП с трамваем и маршрутками в Туле увеличилось до пяти

Один из пострадавших в смертельном ДТП с участием трамвая, двух маршруток и двух легковых машин в Туле скончался в больнице, таким образом общее число погибших увеличилось до пяти, передает пресс-служба Министерства здравоохранения региона. Трагический инцидент произошел 31 октября на Пролетарском мосту.

К сожалению, один пациент, несмотря на усилия медиков, скончался. Состояние пострадавших остается на контроле Министерства здравоохранения Тульской области, — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что в ДТП в Туле погибли четыре человека. В Сети появились кадры с места аварии. На них можно увидеть всех участников смертельного ДТП. Трагический инцидент парализовал движение на Пролетарском мосту.

После аварии в Туле возбудили два уголовных дела. На месте работу оперативных служб координировал прокурор Пролетарского района Владимир Савич.

Ранее микроавтобус с 10 пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Тыве. Отмечается, что в салоне было четверо несовершеннолетних, в том числе пятимесячный ребенок. Всем пассажирам оказали медицинскую помощь. Микроавтобус следовал по маршруту Абакан — Кызыл. При проверке транспортного средства нарушений не обнаружили.