Звезда шоу «Голос» скончалась от серьезных травм после ДТП

В Баку произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь азербайджанской певицы Влады Ахундовой. Артистка, известная публике по шоу «Голос», скончалась на месте из-за полученных травм, сообщает портал Qafqazinfo.

Трагедия случилась в минувшую ночь в районе Сабаил. Певица находилась в припаркованном автомобиле Toyota, когда в него на большой скорости врезался Hyundai.

За рулем автомобиля нарушителя находился 22-летний Сейфулла Мехтизаде. Его пассажирка, 28-летняя Бахар Меджидова, была госпитализирована с травмами средней тяжести. По факту аварии следственные органы начали проверку.

Творческий путь Ахундовой был ярким: она успешно прошла этап поединков в «Голосе Азербайджана» и участвовала в национальном отборе на Евровидение. Также она стала суперфиналисткой международного проекта «Большая сцена».

