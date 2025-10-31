Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 22:29

Звезда шоу «Голос» скончалась от серьезных травм после ДТП

Звезда азербайджанского «Голоса» Ахундова умерла из-за полученных в ДТП травм

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Баку произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь азербайджанской певицы Влады Ахундовой. Артистка, известная публике по шоу «Голос», скончалась на месте из-за полученных травм, сообщает портал Qafqazinfo.

Трагедия случилась в минувшую ночь в районе Сабаил. Певица находилась в припаркованном автомобиле Toyota, когда в него на большой скорости врезался Hyundai.

За рулем автомобиля нарушителя находился 22-летний Сейфулла Мехтизаде. Его пассажирка, 28-летняя Бахар Меджидова, была госпитализирована с травмами средней тяжести. По факту аварии следственные органы начали проверку.

Творческий путь Ахундовой был ярким: она успешно прошла этап поединков в «Голосе Азербайджана» и участвовала в национальном отборе на Евровидение. Также она стала суперфиналисткой международного проекта «Большая сцена».

Ранее сообщалось, что на 88-м году жизни скончался народный артист СССР и Узбекистана, актер театра, кино и дубляжа Якуб Ахмедов. Зрителям он известен ролью Касыма, старшего брата главного героя в советско-индийской сказке «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников».

