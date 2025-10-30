Сцена из спектакля по пьесе А. Н. Островского «Последняя жертва». Якуб Ахмедов в роли Дульчина

Не стало звезды фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» Ушел из жизни народный артист СССР и Узбекистана Якуб Ахмедов

На 88-м году жизни скончался народный артист СССР и Узбекистана актер театра, кино и дубляжа Якуб Ахмедов, сообщил Узбекский национальный академический драматический театр. Зрителям он известен ролью Касыма, старшего брата главного героя в советско-индийской сказке «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» (1979 год).

Коллектив Узбекского национального академического драматического театра выражает соболезнования родным и близким покойного, — говорится в сообщении.

Также Ахмедов играл в фильмах «Битва трех королей», «Минувшие дни», «Далекие близкие годы» и других. Всего на его счету более 50 ролей в театре и кино, а также озвучивание свыше 400 фильмов на узбекском языке. За выдающийся вклад в искусство Якуб Ахмедов был удостоен званий народного артиста Узбекской ССР и СССР и получил Государственную премию СССР.

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста РФ актера Театра Вахтангова Анатолия Меньщикова. Он умер в возрасте 75 лет. Одной из его ярких работ последних десятилетий стала роль унтер-офицера Лорио в спектакле «Мадемуазель Нитуш» .