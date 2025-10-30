Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 14:20

Ушел из жизни актер Театра Вахтангова

Актер Театра Вахтангова Меньщиков умер в возрасте 75 лет

Анатолий Меньщиков Анатолий Меньщиков Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Заслуженный артист РФ актер Театра Вахтангова Анатолий Меньщиков умер в возрасте 75 лет, сообщили в пресс-службе театра. Одной из его ярких работ последних десятилетий стала роль унтер-офицера Лорио в спектакле «Мадемуазель Нитуш», человека, потерявшего в молодости свою любовь, но хранившего ее в сердце всю жизнь. В театре выразили соболезнования родным, близким, многочисленным поклонникам таланта артиста.

Печальная новость: ушел из жизни Анатолий Меньщиков, заслуженный артист России, посвятивший служению Театру Вахтангова без малого пять десятилетий, — сказано в сообщении.

В сентябре ушел из жизни российский актер театра и кино Иван Безбородов. Он снялся почти в 20 кинопроектах и телесериалах, среди которых «Дорожный патруль», «Морские дьяволы» и «Тайны следствия». Его последней работой стало участие в 16-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей».

Ранее скончался основатель и бас-гитарист американской рок-группы Limp Bizkit Сэм Риверс. Ему было 48 лет. Музыканты выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного, отметив его вклад в творчество группы. Участники коллектива добавили, что коллега был не просто бас-гитаристом, а настоящим волшебником. Точная причина смерти пока не разглашается.

