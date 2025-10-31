Шесть человек погибли при ДТП в Орловской области

В Свердловском районе Орловской области при столкновении двух автомобилей с грузовиком, груженым щебнем, погибли шесть человек, сообщила пресс-служба регионального МЧС. Еще два человека пострадали, следует из заявления.

На данный момент известно о шести погибших и двух пострадавших, — говорится в публикации.

По данным ведомства, авария произошла на трассе Орел — Тамбов, недалеко от деревни Еропкино-Большак. Сотрудники МЧС в настоящее время извлекают людей из засыпанной щебнем машины.

На место аварии выехала исполняющая обязанности прокурора Свердловского района Анна Беликова. Предварительно известно, что сначала с грузовиком столкнулся микроавтобус, затем в них врезался легковой автомобиль. Прокуратура поставила расследование инцидента на контроль.

