Шесть человек погибли при ДТП в Орловской области

МЧС: шесть человек погибли в результате ДТП в Свердловском районе под Орлом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Свердловском районе Орловской области при столкновении двух автомобилей с грузовиком, груженым щебнем, погибли шесть человек, сообщила пресс-служба регионального МЧС. Еще два человека пострадали, следует из заявления.

На данный момент известно о шести погибших и двух пострадавших,говорится в публикации.

По данным ведомства, авария произошла на трассе Орел — Тамбов, недалеко от деревни Еропкино-Большак. Сотрудники МЧС в настоящее время извлекают людей из засыпанной щебнем машины.

На место аварии выехала исполняющая обязанности прокурора Свердловского района Анна Беликова. Предварительно известно, что сначала с грузовиком столкнулся микроавтобус, затем в них врезался легковой автомобиль. Прокуратура поставила расследование инцидента на контроль.

Ранее сообщалось, что в Баку произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь азербайджанской певицы Влады Ахундовой. Известная публике по шоу «Голос» исполнительница скончалась на месте из-за полученных травм. Певица находилась в припаркованном автомобиле Toyota, когда в него на большой скорости врезался Hyundai.

