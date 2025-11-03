Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 11:53

На МКАД водитель легковушки потерял управление и влетел в бетонный блок

Пассажир Fiat погиб после столкновения с бетонным блоком на МКАД

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Водитель автомобиля Fiat врезался в бетонный блок на внешней стороне МКАД, погиб один человек, сообщила столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале. ДТП произошло утром 3 ноября, погибшим оказался пассажир. Самого водителя госпитализировали с травмами.

3 ноября 2025 года примерно в 8:12 на 1 км внешней стороны МКАД водитель автомобиля «Фиат» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (бетонный блок). <...> Погиб пассажир транспортного средства, водитель с различными травмами доставлен в медучреждение, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее во Владимирской области на трассе М-12 произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей — трех грузовиков и пяти легковушек. В результате четыре человека обратились за медицинской помощью.

До этого в Нидерландах грузовой автомобиль столкнулся со скоростным поездом на железнодорожном переезде в деревне Метерен после одновременного опускания шлагбаумов с обеих сторон. Пятеро людей в грузовике получили травмы, а пассажиры поезда не пострадали. Сама фура оказалась разрушена.

ДТП
МКАД
смерти
Госавтоинспекция
