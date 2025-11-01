Фуру разорвало на части в ДТП с поездом

В деревне Метерен, расположенной примерно в 70 километрах от Амстердама, произошло ДТП с участием высокоскоростного поезда и грузового автомобиля, передает Telegram-канал Baza. Пять человек, находившихся в грузовике, получили травмы. Пассажиры поезда остались невредимыми.

Из-за неожиданных обстоятельств грузовик не смог завершить маневр на железнодорожном переезде, так как шлагбаумы опустились одновременно с обеих сторон. Произошло столкновение, в результате которого фура была разорвана на части.

Ранее в Лужском районе Ленобласти произошло ДТП с участием Jeep Grand Cherokee. Автомобиль вылетел в кювет, перевернулся и оказался в водоеме. 1 ноября на трассе между Ящерой, Дивенской и Кузнецово водитель потерял управление. Из салона извлекли тело мужчины, личность которого устанавливают.

До этого в Свердловском районе Орловской области на трассе Орел — Тамбов произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика, груженного щебнем. В результате аварии погибли шесть человек, двое получили травмы. Спасатели МЧС извлекали пострадавших из автомобиля, засыпанного щебнем.