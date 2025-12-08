ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 12:17

Фаза Луны сегодня, 8 декабря: не разводимся, не даем в долг, не общаемся

Фаза Луны сегодня 8 декабря: проверяем инвентарь, не даем в долг, отменяем развод Фаза Луны сегодня 8 декабря: проверяем инвентарь, не даем в долг, отменяем развод Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сегодня в 19:47 по Москве Луна начнет свои 19-е сутки в этом лунном месяце. Они закончатся только завтра.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна сегодня находится под влиянием Льва. Убывающая фаза спутника Земли продлится до 20 декабря, когда нас ожидает последнее в 2025 году новолуние.

Общая характеристика дня

Тяжелый день, который придется пережить. По возможности эти сутки следует провести дома в одиночестве. Любые контакты могут привести к конфликтам и ссорам. Кроме того, сегодня велика вероятность стать жертвой агрессивных и жестоких людей.

Свадьба и любовь

День категорически не подходит ни для свадьбы, ни для развода. Общение со второй половинкой сегодня лучше свести к минимуму, поскольку ссоры из-за пустяков возможны даже между очень близкими людьми. С родственниками и вовсе сегодня лучше не общаться.

Фаза Луны сегодня 8 декабря Фаза Луны сегодня 8 декабря Фото: Shutterstock/FOTODOM

Здоровье и красота

Опаснее всего сегодняшний день будет для здоровья людей, имеющих проблемы с психикой, в том числе для тех, кто страдает депрессией, нарушениями пищевого поведения, обсессивно-компульсивными расстройствами. Болезни, начавшиеся в эти сутки, тянутся долго и плохо поддаются лечению. Посещение салона красоты при этом показано, поскольку уходовые процедуры принесут положительный результат.

Бизнес и деньги

Еще один день, когда удачно пойдет только текучка. Впрочем, сегодня можно планировать переговоры, вести подготовительные работы по согласованию различных условий сотрудничества, которое было оговорено заранее. Денежные вопросы лучше отложить, включая возврат долгов, закрытие кредитов, выдачу займов. Удачно пройдут любые поездки и командировки для одиночек. Смена работы принесет проблемы.

Природа

А вот рыбаков сегодня ожидает удача — хороший клев и богатый улов. Садоводы и владельцы домашних животных могут продолжить уборку или провести инвентаризацию запасов удобрений, кормов, инструментов для ухода за своими подопечными.

Луна
лунные календари
фаза Луны
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
