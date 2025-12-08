ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 12:09

Смешивание лекарств с алкоголем закончилось для женщины смертью

Terra: жительница Великобритании погибла после приема обезболивающих с вином

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жительница Великобритании Эми Барнс скончалась после совместного приема обезболивающих препаратов и алкоголя, сообщило издание Terra. Трагический случай произошел до того, как женщина успела дождаться необходимой ей операции на позвоночнике.

37-летняя Барнс в течение нескольких последних лет страдала от сильных болей в спине. Врачи назначили ей операцию, но однажды ее обнаружили без сознания в доме партнера.

Как было установлено, вечером того дня женщина приняла несколько таблеток обезболивающего, запив их бокалом вина. Такое сочетание привело к глубокому угнетению центральной нервной системы, которое оказалось смертельным.

Судебно-токсикологическая экспертиза не выявила смертельной концентрации ни одного из принятых медикаментов. На этом основании следственные органы квалифицировали произошедшее как несчастный случай.

Ранее два человека погибли в результате столкновения грузового поезда с автомобилем на железнодорожном переезде в Алтайском крае. По данным МВД, инцидент произошел 8 декабря у станции Луговское, на месте работали правоохранители для установления всех обстоятельств.

