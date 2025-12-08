Известный телеведущий посчитал себя обреченным из-за своего диагноза Британский телеведущий Чайлз рассказал о борьбе с раком кожи

Известный британский теле- и радиоведущий Эдриан Чайлз сообщил, что у него диагностировали рак кожи. В материале для The Guardian журналист подробно описал историю своего лечения и пережитые эмоции.

Чайлз рассказал, что обратился к дерматологу после обнаружения у себя подозрительного новообразования. Врач предположил возможный злокачественный характер опухоли и рекомендовал ее удалить с последующим гистологическим исследованием.

Ведущий отметил, что тогда же спросил у доктора, стоит ли поторопиться, если существует риск онкологии. По его словам, врач ответил, что теперь это уже ничего не изменит, и единственным решающим фактором могло бы быть более раннее обращение, что показалось Чайлзу противоречивым и навело на тяжелые мысли.

Время либо имеет значение, либо нет. Я даже на секунду подумал, не означают ли его слова «ничего не изменит» то, что я все равно обречен, — написал Чайлз.

В итоге медики провели пациенту хирургическую операцию. Последующий анализ удаленной ткани подтвердил диагноз — плоскоклеточная карцинома.

Как заявил сам Чайлз, после успешного удаления опухоли риск ее рецидива отсутствует. Однако теперь ему необходимо регулярно проходить осмотры и внимательно следить за состоянием своего здоровья.

