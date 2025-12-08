ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 12:53

В ОДКБ договорились о совместном использовании нового оружия

ПА ОДКБ поддержала соглашение о применении новых видов вооружений

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе Фото: kremlin.ru
Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности одобрила модельное соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере. Документ, принятый в ходе пленарного заседания, регламентирует взаимодействие государств — членов при применении новейших видов вооружений и технологий, передает ТАСС.

Соглашение охватывает широкий спектр вопросов, включая совместное планирование, взаимодействие и общее финансирование при разработке и эксплуатации новых систем. Отдельно прописана необходимость проведения совместной гуманитарно-правовой экспертизы образцов, принимаемых на вооружение национальными контингентами в составе сил ОДКБ.

Кроме того, документ устанавливает конкретные формы сотрудничества между странами — участницами. В их числе проведение операций против незаконного оборота новейших военных технологий, совместная выработка стандартов защиты критической инфраструктуры, а также оснащение коллективных сил новыми видами оружия.

В соглашении особо отмечается, что оно не ограничивает право членов организации заключать двусторонние договоры в данной области. Таким образом, документ создает общую правовую базу для сотрудничества, не заменяя прямые отношения между государствами.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что очередной саммит Организации Договора о коллективной безопасности пройдет в Москве. Мероприятие запланировано на 11 ноября 2026 года. Встреча глав стран — участниц будет проведена под лозунгом: «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность».

