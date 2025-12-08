Европейский суд арестовал активы оператора «Турецкого потока»

Окружной суд Амстердама наложил арест на активы оператора газопровода «Турецкий поток» — компании South Stream Transport (SST), которая контролируется «Газпромом», сообщают «Ведомости». Решение было принято в рамках исполнения требований украинской энергокомпании «ДТЭК Крымэнерго».

Поводом для ареста стало решение Гаагского третейского суда от ноября 2023 года, обязавшего Россию выплатить «ДТЭК» компенсацию в размере $207,8 млн за утраченные активы в Крыму. Москва оспорила это требование, однако в июле 2025 года амстердамский суд в качестве обеспечительной меры заморозил счета SST в голландском ABN Amro Bank.

Представители «ДТЭК» настаивают, что SST можно отождествить с российским государством, что дает основания обращать взыскание на ее активы. Адвокаты оператора «Турецкого потока» назвали такую позицию несостоятельной и требовали снять арест, однако в августе суд отклонил их ходатайство. Суд указал, что SST не предоставила достаточных доказательств того, что арест создает для нее существенные трудности.

Ранее 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми пересмотрел решение о принудительном выкупе акций миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод» в пользу государства. Судья подтвердил изъятие акций, приобретенных вне биржевых торгов. При этом требования государства в отношении акционеров, купивших ценные бумаги на организованных торгах, были отклонены.