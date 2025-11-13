Бывший сотрудник СК отправился в колонию за кражу драгоценностей Экс-замглавы транспортного СК Задорин получил 14 лет за кражу ювелирных изделий

Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего замглавы транспортного Следственного комитета Александра Задорина, укравшего драгоценности, передает ТАСС. Его признали виновным в хищении вещественных доказательств на сумму порядка 19 млн рублей.

Признать Задорина виновным и по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, окончательно назначить 14 лет колонии, — прозвучало в зале суда.

Также Задорину запрещается занимать государственные должности в течение 11 лет. Кроме того, судья постановил взыскать 2,5 млн рублей в доход государства.

Согласно материалам суда, 16 апреля 2019 года в ходе расследования уголовного дела сотрудники провели обыск в павильоне Vangold. Во время следственных действий были изъяты ювелирные изделия, принадлежащие ООО «Рич лайн». В тот же день обвиняемый перенес их в свой кабинет. По версии следствия, он распорядился не отправлять изъятые украшения хранение.

Ранее стало известно, что Задорин не получает разрешения отправиться в зону специальной военной операции. Адвокат бывшего чиновника подтвердила, что подзащитный подавал прошение несколько раз, однако они отклонялись.