В Москву доставили заместителя военного прокурора Петербурга для ареста

Заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона подполковника юстиции Ильшата Купкенова задержали и доставили в Москву для последующего ареста, сообщает ТАСС. Ранее военного обвинили в получении взятки.

В суд поступило ходатайство военного следователя об избрании Купкенову меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.

