Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 13:24

В Москву доставили заместителя военного прокурора Петербурга для ареста

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона подполковника юстиции Ильшата Купкенова задержали и доставили в Москву для последующего ареста, сообщает ТАСС. Ранее военного обвинили в получении взятки.

В суд поступило ходатайство военного следователя об избрании Купкенову меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.

Ранее военный прокурор попросил суд освободить контр-адмирала в отставке Николая Коваленко от отбывания наказания в колонии общего режима в связи с тяжелым заболеванием. Мужчину обвиняют в хищении 592 млн рублей у Минобороны России.

До этого стало известно, что суд в Москве начнет новое рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника управления «К» СЭБ ФСБ Дмитрия Фролова и акционера «Кредитимпэкс Банка» Георгия Шкурко. Вышестоящие инстанции отменили предыдущий приговор и направили дело на повторный судебный процесс.

Кроме того бывшего миллиардера Александра Ебралидзе взяли под стражу прямо в зале заседания. Ленинский районный суд города признал его виновным в неуплате налогов и хищении банковских денег, назначив общее наказание в виде 3,5 года колонии общего режима.

военные
прокуроры
Санкт-Петербург
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уиткоффа заподозрили в нарушении этики из-за заключенных с ОАЭ сделок
«Прыжок в зиму»: идет мороз ниже –10, прогноз погоды в Москве на Новый год
Назначен новый руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи
Глава полиции Челябинска потерял работу
Роднина назвала причину проблем у Петросян на чемпионате России
Чекалин раскрыл, когда завершится процесс по делу о выводе средств за рубеж
Продюсер объяснил, почему Долиной не аплодировали на концерте
«Прижала в угол»: Товстик раскрыла, как узнала о романе мужа с Дибровой
Зеленский пообещал санкции гражданам Китая за поддержку СВО
Правозащитница перечислила плюсы и минусы оргзавоза мигрантов
В Евросоюзе рассказали, что необходимо для урегулирования на Украине
Москвичам рассказали о важных изменениях видеофиксации на дорогах
Евросоюз вторгся в российское правосудие
Дочь Юдашкина привела детей в Большой театр на «Щелкунчика»
«Единая Россия» отправила на СВО квадроциклы и квадрокоптеры
Россияне массово теряют зрение? Последствия гонконгского гриппа, детали
Боец СВО рассказал, как с пробитой головой спас тяжело раненого сослуживца
Эксперт назвала главную трудовую льготу для многодетных родителей
Медведчук объяснил, почему Зеленский заговорил о выборах
Власти поддержали ускоренную блокировку сайтов мошенников
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.