Путин поздравил красноярцев с открытием филиала НЦ «Россия»

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Красноярска с открытием филиала Национального центра «Россия». В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он отметил, что край славится богатой историей, значимым вкладом в укрепление российской государственности, и добавил, что НЦ станет точкой притяжения для красноярцев и гостей региона.

Уверен, что филиал Национального центра «Россия», расположенный на живописной набережной Енисея, станет настоящей точкой притяжения для делового и дружеского общения жителей и гостей Красноярского края, — говорится в телеграмме президента.

Ранее Путин поздравил коллектив Российского центра неврологии и нейронаук с 80-летием, подчеркнув внимание специалистов к серьезной исследовательской деятельности и развитию новых направлений в неврологии, говорится на сайте Кремля. В поздравительной телеграмме он отметил стремление центра сохранять высокие профессиональные стандарты и инновационный подход к решению задач.

До этого пресс-служба Ельцин Центра в Екатеринбурге сообщила, что президент России направил учреждению поздравительную телеграмму в связи с его десятилетием. Музей, посвященный первому главе государства, также получил множество других поздравлений.