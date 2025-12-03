Путин поздравил Российский центр неврологии с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Российского центра неврологии и нейронаук с 80-летием, подчеркнув внимание специалистов к серьезной исследовательской деятельности и развитию новых направлений в неврологии, говорится на сайте Кремля. В поздравительной телеграмме он отметил стремление центра сохранять высокие профессиональные стандарты и инновационный подход к решению задач.

Отрадно, что нынешний коллектив центра стремится сохранять эту высочайшую профессиональную планку, смело, по-новаторски относится к решению ответственных задач, уделяет приоритетное внимание серьезной исследовательской деятельности, совершенствованию новых направлений неврологии, — отметил Путин.

Ранее пресс-служба Ельцин Центра в Екатеринбурге сообщила, что президент России направил учреждению поздравительную телеграмму в связи с его десятилетием. Музей, посвященный первому главе государства, также получил множество других поздравлений.

Кроме того, президент Венесуэлы Николас Мадуро получил поздравительное письмо от российского лидера по случаю своего дня рождения. В тексте послания подчеркивается значимость партнерства двух государств.