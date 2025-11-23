Путин поздравил лидера Венесуэлы с днем рождения Мадуро получил от Путина поздравительное письмо с днем рождения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил от президента России Владимира Путина поздравительное письмо с днем рождения. В послании, которое опубликовано в Telegram-канале венесуэльского лидера, отмечается важность двустороннего сотрудничества между странами.

Президент Николас Мадуро получил от президента Владимира Путина эмоциональное письмо с поздравлениями с его днем рождения, в котором подтверждается стратегический характер отношений России и Венесуэлы, — сказано в публикации.

Ранее Путин в ходе встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом поздравил священнослужителя с днем рождения. 20 ноября ему исполнилось 79 лет. Кроме того, глава государства пригласил собеседника вместе попить чай.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения. В своем сообщении он высоко оценил роль российского президента в мировой политике и пообещал вечную дружбу.

Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что внуки российского президента тепло и с любовью поздравляют дедушку с днем рождения. Он отметил, что не знал о личных планах лидера на знаменательный день.