Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения и пригласил попить чайку

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом поздравил священнослужителя с днем рождения. В этот день ему исполняется 79 лет. Кроме того, глава государства пригласил собеседника вместе попить чай, передает пресс-служба Кремля.

С удовольствием, — ответил патриарх.

Российский лидер также пожелал священнику здоровья. Путин отметил, что патриарх Кирилл делает многое как для православного мира, так и для всей России.

Спасибо вам большое, и поздравляю вас! — добавил президент.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о планах Путина лично поздравить патриарха Кирилла с днем рождения. Встреч состоялась в Патриарших палатах Кремля во второй половине дня 20 ноября.

