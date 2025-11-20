Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 14:20

Песков: Путин лично поздравит патриарха Кирилла с 79-летием в Кремле

Владимир Путин и патриарх Кирилл Владимир Путин и патриарх Кирилл Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин лично поздравит патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, встреча состоится 20 ноября. В этот день патриарху исполняется 79 лет.

Сегодня встреча будет с патриархом Кириллом у Путина. Президент хочет поздравить Его Святейшество с днем рождения, — уточнил Песков.

Пресс-секретарь главы государства пояснил, что встреча состоится в Патриарших палатах Кремля во второй половине дня. Патриарх Кирилл родился 20 ноября 1946 года.

Ранее патриарх стоя аплодировал после трогательной речи участника СВО Павла Якушева. Боец выступил на пленарном заседании XXVII Всемирного русского народного собора, которое прошло в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.

Патриарх Кирилл также призывал лишить нацизм во всем мире его идейной и правовой почвы во избежание трагедий, подобных ситуации на Украине. По его словам, есть четыре шага, которые помогут достичь этой цели.

Кремль
Владимир Путин
Патриарх Кирилл
поздравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Симоньян призналась, что осталась без волос
В Германии раскрыли, что происходит в Киеве из-за бегства Умерова
Полотенца, халаты и ароматы: формула утреннего комфорта
Брускетта с рикоттой и клубникой: вечерний перекус для сохранения талии
Москвича-затейника в супермаркете заставили опустошить «тайник» в штанах
ИБ-эксперт предупредил о схемах мошенничества в преддверии Нового года
Путин рассказал о значении работающих героев СВО в авиаотрасли
Суд вынес приговор подорвавшему автомобиль полковника ГРУ в Москве
Подросток из Москвы поэкспериментировал с фольгой и устроил взрыв в школе
Общественница предупредила об опасности зарубежных «модельных» конкурсов
На Украине признали обвал фронта в «форпосте Запорожья»
Политолог рассказал, чем ценен статус наукогорада
Стало известно, почему круизный лайнер с россиянами развернули в Стамбуле
Эти десерты станут хитом вашего стола: топ-8 рецептов с желатином
В Забайкалье выявили случай продажи контрафактной одежды
Бразилия представит на VII ММФ БРИКС проект по утилизации мусора
Минтранс обозначил, кто обеспечит Россию технологиями для ВСМ
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения и пригласил попить чайку
«Как в 2019 году»: названы товары, которые подорожают после повышения НДС
Церемония вручения премии «Все Цвета Джаза» прошла в Москве
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.