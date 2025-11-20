Песков: Путин лично поздравит патриарха Кирилла с 79-летием в Кремле

Президент России Владимир Путин лично поздравит патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, встреча состоится 20 ноября. В этот день патриарху исполняется 79 лет.

Сегодня встреча будет с патриархом Кириллом у Путина. Президент хочет поздравить Его Святейшество с днем рождения, — уточнил Песков.

Пресс-секретарь главы государства пояснил, что встреча состоится в Патриарших палатах Кремля во второй половине дня. Патриарх Кирилл родился 20 ноября 1946 года.

Ранее патриарх стоя аплодировал после трогательной речи участника СВО Павла Якушева. Боец выступил на пленарном заседании XXVII Всемирного русского народного собора, которое прошло в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.

Патриарх Кирилл также призывал лишить нацизм во всем мире его идейной и правовой почвы во избежание трагедий, подобных ситуации на Украине. По его словам, есть четыре шага, которые помогут достичь этой цели.