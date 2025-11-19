Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 16:00

Патриарх Кирилл стоя аплодировал выступлению участника СВО

Патриарх Кирилл Патриарх Кирилл Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Патриарх Кирилл аплодировал стоя после трогательной речи участника СВО Павла Якушева, передает корреспондент NEWS.ru. Боец на пленарном заседании XXVII Всемирного русского народного собора в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя рассказал о своем участии в боевых действиях.

По словам Якушева, ветеранам СВО важно не сочувствие, а понимание того, какой ценой даются решения и испытания, выпадающие на долю военных и их семей. Он добавил, что осознанно сделал выбор в пользу участия в СВО. Он назвал ветеранов «живым звеном между прошлым и будущим». Участники СВО «сохранили для России ее лицо» и не дали уничтожить ее дух, подчеркнул боец.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что герои СВО, идя в бой за Россию, доказывают единство всего народа. Глава государства подчеркнул, что это единство сохраняется вне зависимости от национальной принадлежности военнослужащих.

До этого Путин заявил, что РФ и ее жители умеют смыкать ряды перед лицом глобальных вызовов и угроз, чтобы вместе решать общие задачи. По его словам, ценность единства россиян неоспорима. Президент также отметил, что сегодня Россия отстаивает свой суверенитет, как и в 1612 году.

