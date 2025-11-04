Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 18:14

«Умеем смыкать ряды»: Путин указал на важное качество россиян

Владимир Путин и специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, награжденный орденом «За заслуги перед отечеством III степени», на церемонии вручения государственных наград и премий президента РФ за вклад в укрепление единства нации Владимир Путин и специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, награжденный орденом «За заслуги перед отечеством III степени», на церемонии вручения государственных наград и премий президента РФ за вклад в укрепление единства нации Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россия и ее жители умеют смыкать ряды перед лицом глобальных вызовов и угроз, чтобы вместе решать общие задачи, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства нации. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, ценность единства россиян неоспорима.

Уважаемые друзья, ценность нашего единства неоспорима. Мы умеем смыкать ряды для решения общих задач перед лицом глобальных вызовов и угроз. И вместе радоваться победам, достижениям и успехам, — сказал Путин.

Президент также отметил, что сегодня Россия отстаивает свой суверенитет, как и в 1612 году. Глава государства подчеркнул, что исторические традиции и единство народа перед лицом внешних угроз по-прежнему сохраняются.

До этого Путин подписал закон, предусматривающий возможность проведения призывных мероприятий в течение всего календарного года. Согласно новым нормам, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий теперь могут проводиться круглогодично.

