Путин сравнил защиту суверенитета России с событиями 1612 года Путин: Россия сегодня защищает суверенитет, как в 1612 году

Россия, как и в 1612 году, отстаивает свой суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин. В своем обращении по случаю Дня народного единства глава государства подчеркнул, что исторические традиции и единство народа перед лицом внешних угроз по-прежнему сохраняются, передает пресс-служба Кремля.

Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства. Этот праздник учрежден в память о подвиге нашего народа, более четырех веков назад вставшего на защиту независимости родины. <...> И сегодня, сохраняя эти традиции, мы мирным, созидательным и ратным трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России, — сказал Путин.

Российский президент подчеркнул, что именно единство, ответственность и преданность родине помогли русскому народу укрепить государственные основы и защитить право сохранять свои традиции и моральные ценности.

Ранее Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в День народного единства. В церемонии вместе с ним приняли участие представители основных религиозных конфессий страны, включая патриарха Московского и всея Руси Кирилла и лидеров мусульманских и буддистских организаций.