Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 16:49

Путин на Красной площади возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве в День народного единства, сообщает пресс-служба Кремля. На мероприятии были также представители религиозных конфессий.

Так, вместе с президентом цветы возложили патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, верховный муфтий Талгат Таджуддин и муфтий Альбир Крганов. Позже президент кратко побеседовал с участниками молодежных организаций.

Ранее руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил граждан России с Днем народного единства. Он указал, что этот праздник олицетворяет сплоченность и мощь народа, его готовность защищать Отечество, веру, независимость и честь. Кадыров добавил, что прочной основой государства служит многообразие, которое базируется на духовной близости и взаимном уважении.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также поздравил россиян с праздником. Он разместил видеоролик, где подчеркнул, что мощь страны состоит в единстве ее жителей. В видео использована картина Сергея Иванова «Время смутное» 1908 года — одно из наиболее известных художественных произведений.

Владимир Путин
Кремль
памятники
День народного единства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший боец ВСУ рассказал о тайных инструкторах из Британии
Аналитики оценили, каким будет турпоток России и Китая в 2025 году
В Норвегии сделали заявление по границе с Россией
Появились кадры, как SHAMAN на концерте исполняет новую песню «4 ноября»
В Белоруссии назвали главную причину размещения «Орешника» в стране
Скончалась вокалистка Grateful Dead
В Госдуме высмеяли идею Трампа завершить конфликт на Украине за два месяца
Москвичей предупредили об опасном природном явлении
Стало известно, как шатдаун ударил по американской авиации
Определен глава российской делегации на саммите G20 в ЮАР
Москвичи могут остаться без «бобрового суперлуния»
Дети из разных регионов России поделились с Путиным впечатлениями о Москве
Разбитое «сердце» ВПК Украины, Купидон в бою: новости СВО на вечер 4 ноября
Идеальная запеченная тыква: три имбиря и хрустящая корочка
«Мы с тобой земляки»: Путин раскрыл детям тайну о своих предках
Украинский дрон ударил по «Газели» и ранил водителя
SHAMAN представил новую песню ко Дню народного единства
В World Aquatics приняли решение по допуску спортсменов из России
«Два варианта»: генерал раскрыл судьбу окруженных в Красноармейске ВСУ
Путин на Красной площади возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.