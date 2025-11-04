Путин на Красной площади возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве в День народного единства, сообщает пресс-служба Кремля. На мероприятии были также представители религиозных конфессий.

Так, вместе с президентом цветы возложили патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, верховный муфтий Талгат Таджуддин и муфтий Альбир Крганов. Позже президент кратко побеседовал с участниками молодежных организаций.

Ранее руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил граждан России с Днем народного единства. Он указал, что этот праздник олицетворяет сплоченность и мощь народа, его готовность защищать Отечество, веру, независимость и честь. Кадыров добавил, что прочной основой государства служит многообразие, которое базируется на духовной близости и взаимном уважении.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также поздравил россиян с праздником. Он разместил видеоролик, где подчеркнул, что мощь страны состоит в единстве ее жителей. В видео использована картина Сергея Иванова «Время смутное» 1908 года — одно из наиболее известных художественных произведений.