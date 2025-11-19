«Это осознанный выбор»: боец рассказал об участии в СВО

Ветеранам СВО важно не сочувствие, а понимание того, какой ценой даются решения и испытания, выпадающие на долю военных и их семей, заявил на пленарном заседании XXVII Всемирного русского народного собора участник спецоперации Павел Якушев. Он добавил, что осознанно сделал выбор в пользу участия в СВО, передает корреспондент NEWS.ru.

Я не остался тем, кем был, когда уходил в зону специальной военной операции. Но я стал тем, кем должен был стать после военных действий. Я не хочу, чтобы меня жалели. Я хочу, чтобы меня поняли. Поняли, что война — это не пиар-новости, не статистика, не политические споры. Это мать, которая молится за сына, не зная, вернется ли он. Это жена, которая не спит, потому что боится, что телефон больше не зазвонит. Это ребенок, который спрашивает, папа, а ты вернешься? И ты не знаешь, что на это ответить, — сказал Якушев.

Он назвал ветеранов «живым звеном между прошлым и будущим». Участники СВО «сохранили для России ее лицо» и не дали уничтожить ее дух, подчеркнул боец. Он поблагодарил организаторов заседания.

Мы не герои, мы люди, люди, которые не сдались, люди, которые остались, люди, которые верят, что правда, справедливость и вера сильнее любых танков, любых санкций, любых попыток стереть нашу память и историю. Я не знаю, сколько еще дней мне осталось, но я знаю, если когда-нибудь мой внук спросит, как я когда-то спрашивал, дед, а ты воевал? Я скажу, да, и я не сбежал, я стоял так же, как мой отец, так же, как мои деды. И спасибо за то, что вы здесь, то, что понимаете эти вопросы. Слава России, слава нашим героям, слава Христу и нашему защитнику. Спасибо, — заключил Якушев.

Ранее бывший премьер России Сергей Степашин сообщал, что сегодня обсуждается вопрос появления в зоне СВО передвижных храмов на колесах. По его словам, такие мобильные комплексы должны следовать за продвигающимися российскими военнослужащими.