Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 13:48

Степашин анонсировал появление уникальных храмов в зоне СВО

Степашин сообщил о создании передвижных храмов на колесах в зоне СВО

Сергей Степашин Сергей Степашин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сегодня обсуждается вопрос появления в зоне СВО передвижных храмов на колесах, заявил на пленарном заседании XXVII Всемирного русского народного собора бывший премьер России Сергей Степашин. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, такие мобильные комплексы должны следовать за продвигающимися российскими военнослужащими.

Второе, что мы делаем сегодня, это создание так называемых передвижных храмов на колесах. <…> Священник должен быть не в обозе, а на передовой. И когда мы наступаем, а мы все-таки наступаем, очень важно, чтобы вот эти небольшие передвижные храмы продвигались. Уникальный случай на самом деле, — заявил Степашин.

Ранее председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в России может быть законодательно утвержден официальный статус военного духовенства. Парламентарий заявил, что поддержка российского воинства является одним из ключевых направлений работы. Слуцкий также подтвердил, что депутаты предпримут все необходимые меры для детального правового закрепления этого статуса в ближайшем будущем.

видео
храмы
СВО
священники
религия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия спокойно восприняла заявления США о ядерных учениях
Школьница ранила учителя маникюрными ножницами во время урока
Рада отправила в отставку министра энергетики Украины
Огненные ураганы и мороз до -15? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
В Госдуме ответили, к чему может привести конфликт Каллас и фон дер Ляйен
В Подмосковье муж выгнал голую и беременную чернокожую жену на улицу
Проверяла вилкой, жив ли: мать вернулась из психбольницы и задушила сына
В Крыму осудили агента украинской разведки
Паразитолог рассказал, как правильно мыть овощи и фрукты из магазинов
Аферисты забрали у россиянок золото и деньги на 85 млн рублей
Украина гниет заживо из-за коррупции: подробности, что это значит для РФ
Взрыв уничтожил частный дом под Белгородом
Кириенко поблагодарил религиозные организации за помощь бойцам СВО
В США раскрыли, когда могут принять рамочное соглашение по Украине
Эрдоган раскрыл детали расследования крушения турецкого военного самолета
Военный эксперт объяснил, в чем опасность воздушных шаров ВСУ
Что такое клиренс у автомобиля и почему его опасно менять самостоятельно
«Оценивать надо серьезно»: военэксперт о поставке Skyranger 35 для ВСУ
В Венгрии раскрыли, как США хотят склонить Зеленского к переговорам
Патриарх Кирилл раскрыл, что нужно для искоренения нацизма в мире
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.