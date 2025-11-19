Степашин анонсировал появление уникальных храмов в зоне СВО

Сегодня обсуждается вопрос появления в зоне СВО передвижных храмов на колесах, заявил на пленарном заседании XXVII Всемирного русского народного собора бывший премьер России Сергей Степашин. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, такие мобильные комплексы должны следовать за продвигающимися российскими военнослужащими.

Второе, что мы делаем сегодня, это создание так называемых передвижных храмов на колесах. <…> Священник должен быть не в обозе, а на передовой. И когда мы наступаем, а мы все-таки наступаем, очень важно, чтобы вот эти небольшие передвижные храмы продвигались. Уникальный случай на самом деле, — заявил Степашин.

Ранее председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в России может быть законодательно утвержден официальный статус военного духовенства. Парламентарий заявил, что поддержка российского воинства является одним из ключевых направлений работы. Слуцкий также подтвердил, что депутаты предпримут все необходимые меры для детального правового закрепления этого статуса в ближайшем будущем.