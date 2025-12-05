ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 19:31

В Госдуме объяснили дедовщину в ВСУ

Депутат Вассерман: Украина стала террористической, и это было неизбежно

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Вырождение и криминализация ВСУ закономерны, как и молчание об этом властей Украины, предположил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы, политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал сообщения о преступности в рядах украинской армии. По его словам, эти явления объясняются террористической природой современной Украины как государства.

Нынешняя Украина — это организация, изначально созданная для того, чтобы сделать русское большинство жителей тех земель, где эта организация действует, чем-нибудь не русским, а если очень повезет, то и антирусским. А поскольку этого результата заведомо невозможно добиться без террора, то она стала террористической во всех ракурсах, на всех направлениях своей деятельности. То есть то, что там происходит, к сожалению, неизбежно. Потому что практически в любой террористической организации рано или поздно расцветают всевозможные преступления, — пояснил Вассерман.

Ранее сообщалось, что в районе Северска в ДНР Киев бросил в бой подразделение из насильно мобилизованных бездомных, вооружив их лишь саперными лопатами и автоматами.

При этом по позициям бомж-подразделения неоднократно наносились удары украинской же артиллерией, а также применялись беспилотники. В итоге из-за «дружественного огня» в живых осталась только половина личного состава этой части, а остальные военнослужащие сдались ВС РФ.

СВО
Украина
ВСУ
потери ВСУ
коррупция
терроризм
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Идем государству на помощь»: Resident Network Club о бизнес-патриотизме
В Минцифры придумали, как «упростить жизнь» водителям
Путина накормили бульоном из моринги и фаршированными сморчками
Травлю артистов в Сети могут запретить: что сказали звезды, кто против
Хинштейн сравнил курское село с Брестской крепостью
Мать растерзанного собаками под Красноярском мальчика обратилась к Путину
Ювелирная атака «Искандеров», дело Долиной набирает обороты: что дальше
Россиянин пытался взорвать бизнесмена
«Ждем 100 млрд рублей инвестиций»: Сальдо о проектах в Херсонской области
Угонщик потерпел фиаско и уснул в автомобиле
Россиянка вернула себе проданную квартиру и оставила покупателей ни с чем
Секреты спецслужб и народные хитрости для застолий: как пить и не пьянеть
«Наша идея — многообразие народов РФ»: дизайнер одежды о философии бренда
Сальдо рассказал, к чему приведет коррупционный скандал на Украине
Раскрыт «гонорар» Мадуро за уход с поста президента
Белый дом добавил газету The Washington Post на доску позора
Готовлю печень по-новогоднему: с шампиньонами и плавленым сыром
Мужчина попал под суд из-за многолетних оскорблений госслужащих
«Каждый рубль дает эффект»: назван главный драйвер развития Херсонщины
Российский паспорт, православие, Mortal Kombat: чем известен актер Тагава
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.