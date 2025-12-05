Вырождение и криминализация ВСУ закономерны, как и молчание об этом властей Украины, предположил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы, политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал сообщения о преступности в рядах украинской армии. По его словам, эти явления объясняются террористической природой современной Украины как государства.

Нынешняя Украина — это организация, изначально созданная для того, чтобы сделать русское большинство жителей тех земель, где эта организация действует, чем-нибудь не русским, а если очень повезет, то и антирусским. А поскольку этого результата заведомо невозможно добиться без террора, то она стала террористической во всех ракурсах, на всех направлениях своей деятельности. То есть то, что там происходит, к сожалению, неизбежно. Потому что практически в любой террористической организации рано или поздно расцветают всевозможные преступления, — пояснил Вассерман.

Ранее сообщалось, что в районе Северска в ДНР Киев бросил в бой подразделение из насильно мобилизованных бездомных, вооружив их лишь саперными лопатами и автоматами.

При этом по позициям бомж-подразделения неоднократно наносились удары украинской же артиллерией, а также применялись беспилотники. В итоге из-за «дружественного огня» в живых осталась только половина личного состава этой части, а остальные военнослужащие сдались ВС РФ.