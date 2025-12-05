ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 19:47

Раскрыт «гонорар» Мадуро за уход с поста президента

The Telegraph: Мадуро попросил у Трампа оставить себе $200 млн

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Pedro MATTEY/XinHua/Global Look Press
Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил у главы Белого дома Дональда Трампа сохранить себе $200 млн (15,4 млрд рублей), сообщает The Telegraph. Кроме того, как пишет издание, венесуэльский лидер в ходе телефонного разговора попросил у коллеги амнистию для соратников и убежище в третьей стране. Речь идет примерно о сотни высокопоставленных чиновников.

В ходе 15-минутного разговора два лидера также разошлись во мнениях о том, как сформировать переходное правительство и куда господину Мадуро следует бежать из Венесуэлы, — сказано в материале.

По данным одного из источников, Трамп предложил Мадуро поехать в Китай или Россию. Однако его собеседник сообщил о желании остаться в Западном полушарии, например, на Кубе. В то же время Катар, по данным издания, стал возможным компромиссом.

Ранее Трамп обсудил с Мадуро возможность провести двустороннюю встречу. В их разговоре также принял участие госсекретарь США Марко Рубио. В ходе беседы поднимался вопрос организации встречи двух лидеров на территории США, но на данный момент четких планов по ее проведению пока нет.

Дональд Трамп
Венесуэла
Николас Мадуро
США
