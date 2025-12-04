Юрист предупредил об уголовной ответственности за запуск фейерверков

За спровоцированный фейерверками пожар виновному может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, приговор будет зависеть от суммы ущерба, причиненного в результате использования пиротехники.

За нарушение требований пожарной безопасности при запуске пиротехники предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ. Для граждан назначают штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей, а при введенном особом противопожарном режиме — от 10 до 20 тыс. рублей. Если же из-за фейерверка возник пожар и был причинен крупный имущественный ущерб более 250 тыс. рублей, возможна уже уголовная ответственность по ст. 168 УК РФ. Наказание может быть от штрафа в размере до 120 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы либо лишение свободы до одного года, — предупредил Салкин.

Он подчеркнул, что использование пиротехнических изделий допустимо исключительно на открытых пространствах, вдали от зданий, деревьев, автомобилей и линий электропередачи. По словам юриста, в инструкциях к пиротехнике всегда указаны конкретные минимальные расстояния, несоблюдение которых считается нарушением правил пожарной безопасности. Он также отметил, что в некоторых регионах могут вводиться дополнительные требования, запрещающие использование фейерверков вне специально предназначенных мест.

Ранее юрист Александр Хаминский предупредил, что украшение внешних поверхностей окон, подъездов, дверей и фасадов новогодними электрическими гирляндами может привести к штрафам. По его словам, граждане могут быть оштрафованы на сумму до 15 тыс. рублей, а организации — до 400 тыс. рублей.