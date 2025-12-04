ЕС отказывается от газа из РФ: на выбор — мерзнуть или покупать втридорога

Власти ЕС предварительно утвердили поэтапный запрет на любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение касается как трубопроводного, так и сжиженного природного топлива. Часть еврочиновников считает это победой, однако Венгрия намерена оспорить решение в Европейском суде, поскольку оно было принято не единогласно. Способна ли Европа навсегда отказаться от нефти и газа из России и какими будут последствия такого решения — в материале NEWS.ru.

Как ЕС отказывается от российского газа

Совет и парламент Евросоюза приняли предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского газа. Как сообщается в пресс-релизе на сайте Совета ЕС, этот документ служит ключевым элементом дорожной карты REPowerEU по прекращению поставок энергоносителей из РФ в Европу.

Постановление вводит поэтапный запрет на импорт трубопроводного газа и СПГ с последующим полным запретом. Меры вступят в силу с конца 2026 года и осени 2027-го соответственно. Импорт будет запрещен через шесть недель после вступления закона в силу, однако для действующих контрактов сохранится переходный период — он будет определяться в зависимости от срока действия соглашений.

Министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Огард назвал согласование регламента победой для всего Евросоюза.

«Мы должны положить конец зависимости Европейского союза от российского газа, и его постоянный запрет в ЕС — важный шаг в правильном направлении», — сказал он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в начале 2026 года ее ведомство предложит запретить и поставки нефти в ЕС. Такой шаг, по ее мнению, станет «зарей новой эры энергонезависимости Европы».

Урсула фон дер Ляйен Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

Почему Венгрия и Словакия против решения ЕС

Власти Венгрии выразили несогласие с позицией Брюсселя по поставкам российских энергоносителей. Глава МИД республики Петер Сийярто заявил, что Будапешт подаст в суд на структуры ЕС, как только будет принято окончательное решение о запрете.

«Мы немедленно инициируем судебное разбирательство. Мы уже начали необходимую юридическую работу», — подчеркнул он.

По словам Сийярто, венгерские власти будут координировать свои действия со Словакией — Будапешт и Братислава уже провели консультации на эту тему.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо назвал решения ЕС «идеологическими» и вредными для его страны. Политик напомнил, что окончательное голосование по вопросу о запрете поставок газа из РФ пройдет в декабре — на нем представитель Братиславы снова проголосует против.

Заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов в беседе с NEWS.ru отметил, что пока план отказа ЕС от российского топлива больше похож на декларацию, чем на «юридически оформленную политическую цель».

Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

«Есть серьезные игроки, которые остаются заинтересованными в российском газе и зависят от него. Есть страны, которые с удовольствием вернутся к этим поставкам, как только позволит ситуация. Венгрия заручилась поддержкой США в этом вопросе. Так что, с одной стороны, решение ЕС совпадает с публичной риторикой Дональда Трампа о необходимости прекратить финансирование России. С другой — конкретные действия Трампа прямо подрывают единый фронт давления на РФ. Таким образом, Евросоюз скорее пытается укрепить свою независимость от российского газа в условиях, когда политика США может быть непоследовательной», — заметил парламентарий.

Почему ЕС не сможет отказаться от энергоносителей из РФ

Оператор Gas Infrastructure Europe сообщал, что по состоянию на начало декабря 2025 года подземные хранилища газа (ПХГ) ЕС были заполнены примерно на 75%. Это ниже среднего исторического показателя в 85%. Сейчас в ПХГ находится 80,75 млрд кубометров топлива. Компания «Газпром» отмечала, что Европа рекордными темпами отбирает газ из своих запасов, что создает риски для потребителей.

За первые 10 месяцев текущего года поставки сжиженного природного газа из России в Европу составили около 16,3 млрд кубометров. По данным Евростата, его закупали Бельгия, Испания, Нидерланды, Португалия, Италия, Литва, Эстония и Франция. В то же время российская нефть сегодня поставляется только в две страны — Словакию и Венгрию по нефтепроводу «Дружба».

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что Европа не решится навсегда отказаться от энергоносителей из России.

«Санкции принимаются в Европе только единогласно, поэтому все страны — члены Евросоюза должны проголосовать за. Естественно, Венгрия и Словакия голосуют против и, пользуясь своим правом вето, с 2022 года отстаивают свое право покупать российскую нефть по нефтепроводам», — напомнил он.

Однако германский политолог Александр Рар считает, что некоторые страны Европы, включая Германию, Францию и прибалтийские республики, намерены и дальше продолжать конфронтацию с Россией. Они уже вывели этот конфликт на уровень «священной войны», подчеркнул собеседник NEWS.ru.

«Даже в случае проигрыша Украины, даже в случае мирного договора северные страны Европы во всеуслышание заверяют, что они с Россией ничего не хотят больше иметь общего. Не хотят ни торговли, ни диалога — практически они намерены вытолкнуть Россию как вражескую страну в Азию. Они „продают“ свою политику как единственно правильную с точки зрения морали. То, что Европа без российского газа попадет в длительный энергетический кризис, руководителей ЕС не волнует», — резюмировал Рар.

