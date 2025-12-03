«Они вредят»: Фицо раскрыл, как проголосует Словакия в ЕС по газу из России

«Они вредят»: Фицо раскрыл, как проголосует Словакия в ЕС по газу из России Фицо: Словакия вновь выступит против санкций ЕС на российский газ

Словакия в декабре повторно проголосует против запрета на импорт российского газа в Евросоюз, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Он назвал такие решения идеологическими и вредными для его страны, отметив, что словацкие представители ранее также голосовали против подобных мер, передает TASR.

Принимаются [на уровне ЕС] идеологические решения. Они нам чрезмерно вредят. <…> Говорю сейчас о газе. Окончательное голосование будет в декабре, где наш представитель получит четкую инструкцию опять голосовать против, — сказал Фицо.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что его страна не сможет в кратчайшие сроки полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов по техническим причинам. После встречи с польским коллегой Каролем Навроцким он отметил, что европейские партнеры призывают к скорейшему отказу от нефти и газа из России.

Кроме того, бывший министр юстиции Словакии Штефан Гарабин на полях конференции «Международное право под угрозой» в Тегеране заявил, что политику полного отказа от российского газа проводят марионеточные правительства, которые не заботятся о благополучии своих граждан. По его мнению, эти действия напрямую ухудшают уровень жизни в европейских государствах.