Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 16:09

Власти Словакии не готовы соглашаться на антироссийские требования ЕС

Пеллегрини: Словакия не может быстро отказаться от российских энергоносителей

Петр Пеллегрини Петр Пеллегрини Фото: Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

Словакия в ближайшее время не сможет полностью прекратить импорт энергоресурсов из России из-за технических сложностей, уверен президент страны Петр Пеллегрини, передает ТАСС. После переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой он подчеркнул, что европейские партнеры призывают как можно скорее отказаться от российских нефти и газа.

В краткосрочной перспективе для Словакии это технически крайне сложно и неосуществимо, — отметил Пеллегрини.

Ранее политолог Александр Рар заявил: Брюссель угрожает Польше, Венгрии и Словакии судебными процессами, требуя поддержать вступление Украины в Европейский союз. По его оценке, Киев способен достичь членства в ЕС после завершения текущего военного противостояния.

До этого Словакия выступила за создание антиукраинского блока в Евросоюзе в сотрудничестве с Венгрией и Чехией. Как рассказал замглавы правящей в Словакии партии Smer Любош Блаха, Европа погрузилась в состояние массового помешательства. Он также отметил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его коллега из Венгрии Виктор Орбан и лидер победившей на выборах в Чехии партии Андрей Бабиш осознают риски текущей политики ЕС в отношении России.

Словакия
энергоресурсы
Россия
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярный молодежный блогер проиграл суд
Обвиняемого в убийстве и изнасиловании военнослужащего задержали
SHAMAN и Мизулина поженились: как это было, кто был на свадьбе
«Кто уехал из России, тот против нас»: топ-14 ярких цитат Юрия Николаева
Депутат «Партии пенсионеров» объявил голодовку из-за распределения мандатов
Слуцкий сообщил о возможной встрече с евродепутатом из Люксембурга в ГД
МакSим впервые встретилась с фанатом, который сделал с ней татуировку
Крах Красноармейска и врунишка Зеленский: новости СВО на вечер 5 ноября
Суд засекретил процесс по делу об убийстве генерала в Балашихе
Глава МИД Венгрии раскрыл главное условие для саммита Путина и Трампа
Гипоаллергенность, мягкость и стиль: текстиль для всей семьи
«Убитым не платят»: военэксперт о финансировании срочных контрактов в ВСУ
Режиссер «Звездных войн» купил особняк в Лондоне за $52 млн
Раскрыто, почему на Украине отменили автопродление загранпаспортов
США провели тестовый запуск баллистической ракеты Minuteman III
Спортсменка Мельникова рассказала о том, как пришла в гимнастику
В России продлят срок хранения переписок интернет-пользователей
Президент Польши отказался забывать Волынскую резню вопреки помощи Украине
Психолог раскрыл, в чем опасность синдрома постоянного обучения
Власти Словакии не готовы соглашаться на антироссийские требования ЕС
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.