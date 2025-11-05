Власти Словакии не готовы соглашаться на антироссийские требования ЕС Пеллегрини: Словакия не может быстро отказаться от российских энергоносителей

Словакия в ближайшее время не сможет полностью прекратить импорт энергоресурсов из России из-за технических сложностей, уверен президент страны Петр Пеллегрини, передает ТАСС. После переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой он подчеркнул, что европейские партнеры призывают как можно скорее отказаться от российских нефти и газа.

В краткосрочной перспективе для Словакии это технически крайне сложно и неосуществимо, — отметил Пеллегрини.

Ранее политолог Александр Рар заявил: Брюссель угрожает Польше, Венгрии и Словакии судебными процессами, требуя поддержать вступление Украины в Европейский союз. По его оценке, Киев способен достичь членства в ЕС после завершения текущего военного противостояния.

До этого Словакия выступила за создание антиукраинского блока в Евросоюзе в сотрудничестве с Венгрией и Чехией. Как рассказал замглавы правящей в Словакии партии Smer Любош Блаха, Европа погрузилась в состояние массового помешательства. Он также отметил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его коллега из Венгрии Виктор Орбан и лидер победившей на выборах в Чехии партии Андрей Бабиш осознают риски текущей политики ЕС в отношении России.