Раскрыто, почему на самом деле ЕС грозит судом трем европейским странам

Брюссель угрожает судебными разбирательствами Польше, Венгрии и Словакии, требуя от них поддержать принятие Украины в Европейский союз, заявил NEWS.ru политолог Александр Рар. По его мнению, Киев может добиться вступления страны в ЕС по окончании конфликта.

По моим наблюдениям, идет подготовка для скорого принятия Украины в Евросоюз, как только будет перемирие. Поэтому звучат нападки по различным причинам в адрес тех стран, кто против такого решения. Но даже если Польша и Венгрия выскажутся против, Брюссель примет Украину как протекторат в ЕС. Невзирая на существующие правила и законы. Америка тоже будет настаивать на вхождении страны в Евросоюз, чтобы избежать присутствия НАТО на украинской территории, — пояснил Рар.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность принятия правовых мер в отношении Польши, Венгрии и Словакии. Основанием для этого является сохранение этими странами односторонних ограничений на импорт зерна и других сельскохозяйственных продуктов с Украины. Представитель ЕК Олаф Джилл отметил, что на данный момент не исключается ни один из возможных вариантов мер.