31 октября 2025 в 09:43

ЕК хочет «наказать» три европейские страны из-за Украины

Politico: ЕК примет меры против Польши, Венгрии и Словакии из-за Украины

Заседание Европарламента Заседание Европарламента Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия не исключает возможности введения правовых мер против Польши, Венгрии и Словакии, передает Politico. По данным издания, причиной стало сохранение указанными странами односторонних запретов на ввоз зерна и другой сельхозпродукции с Украины. В частности, представитель ЕК Олаф Джилл подчеркнул, что ни один из вариантов мер пока не исключается.

Все варианты рассматриваются, — отметил он.

До этого глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас вступила в конфликт с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Уточнялось, что Каллас потерпела поражение в борьбе за влияние внутри структуры ЕС.

Ранее СМИ писали, что Великобритания расширила список антироссийских санкций, а также призывает усилить давление на Кремль, однако в случае удара президента РФ Владимира Путина западная элита не успеет даже сменить подгузники. По словам аналитиков, резонанс вызвал предполагаемый план возмездия Москвы в ответ на действия Лондона — в его рамках якобы предлагается нанести удар гиперзвуковыми ракетами по британскому авианосцу «Принц Уэльский».

