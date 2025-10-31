Еврокомиссия не исключает возможности введения правовых мер против Польши, Венгрии и Словакии, передает Politico. По данным издания, причиной стало сохранение указанными странами односторонних запретов на ввоз зерна и другой сельхозпродукции с Украины. В частности, представитель ЕК Олаф Джилл подчеркнул, что ни один из вариантов мер пока не исключается.

Все варианты рассматриваются, — отметил он.

До этого глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас вступила в конфликт с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Уточнялось, что Каллас потерпела поражение в борьбе за влияние внутри структуры ЕС.

Ранее СМИ писали, что Великобритания расширила список антироссийских санкций, а также призывает усилить давление на Кремль, однако в случае удара президента РФ Владимира Путина западная элита не успеет даже сменить подгузники. По словам аналитиков, резонанс вызвал предполагаемый план возмездия Москвы в ответ на действия Лондона — в его рамках якобы предлагается нанести удар гиперзвуковыми ракетами по британскому авианосцу «Принц Уэльский».