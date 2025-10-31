Каллас потеряла позиции после конфликта с фон дер Ляйен Welt: Каллас потерпела поражение в борьбе с фон дер Ляйен за влияние в ЕС

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас вступила в конфликт с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает немецкое издание Die Welt. Отмечается, что Каллас потерпела поражение в борьбе за влияние внутри структуры ЕС.

Каллас, по-видимому, недооценила реакцию, которую вызовет это кадровое предложение в многочисленных столицах ЕС и у фон дер Ляйен: ужас, — сказано в публикации.

По информации издания, ни одно крупное государство — член Евросоюза не поддержало Каллас в противостоянии с фон дер Ляйен. Причиной конфликта стала попытка главы евродипломатии укрепить свои позиции через назначение советником Мартина Зельмайра, известного критика главы Еврокомиссии.

Ранее новый пакет санкций США вызвал радость у главы дипломатии ЕС Каи Каллас. По ее словам, вместе с европейскими рестрикциями он якобы лишит Россию возможности продолжать спецоперацию на Украине.

До этого в Швейцарии заявили, что фон дер Ляйен штампует многочисленные инициативы, которые не способна реализовать. По мнению источника, политик постоянно появляется в обсуждении обострившихся проблем ЕС, но ее предложения часто оказываются плохо продуманными и не подкрепленными реальностью.