«Важный признак силы»: Каллас оценила санкции США против России

Новый пакет санкций США вызвал радость у главы дипломатии ЕС Каи Каллас. По ее словам, вместе с европейскими рестрикциями он якобы лишит Россию возможности продолжать спецоперацию на Украине.

Новые санкции США — важный признак силы. Вместе с нашим 19-м пакетом санкций мы лишаем Россию средств на финансирование этой [спецоперации], — написала она в соцсети X.

Минфин США ввел новые санкции против российских корпораций «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Под ограничения также подпали 34 дочерние структуры российских нефтедобывающих компаний.

Ранее Каллас заявила, что новый, 19-й пакет санкций ЕС против РФ вступил в силу. По ее словам, ограничения касаются деятельности российских банков и трансакций в криптовалютах. В списке ограничений — 21 физическое и 42 юридических лица. Новые меры расширяют действие ранее установленного режима ограничений.

Также Евросоюз ввел новые ограничения в рамках 19-го пакета санкций против России, запретив ввоз некоторых видов сантехники. Согласно документу, опубликованному в «Официальном журнале ЕС», под запрет попали унитазы и биде. Однако пластмассовые ванны и раковины по-прежнему разрешено поставлять в РФ.