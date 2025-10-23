Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 17:57

«Важный признак силы»: Каллас оценила санкции США против России

Глава ЕК Каллас порадовалась новым санкциям США против России

Кая Каллас Кая Каллас Фото: European Union/XinHua/Global Look Press

Новый пакет санкций США вызвал радость у главы дипломатии ЕС Каи Каллас. По ее словам, вместе с европейскими рестрикциями он якобы лишит Россию возможности продолжать спецоперацию на Украине.

Новые санкции США — важный признак силы. Вместе с нашим 19-м пакетом санкций мы лишаем Россию средств на финансирование этой [спецоперации], — написала она в соцсети X.

Минфин США ввел новые санкции против российских корпораций «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Под ограничения также подпали 34 дочерние структуры российских нефтедобывающих компаний.

Ранее Каллас заявила, что новый, 19-й пакет санкций ЕС против РФ вступил в силу. По ее словам, ограничения касаются деятельности российских банков и трансакций в криптовалютах. В списке ограничений — 21 физическое и 42 юридических лица. Новые меры расширяют действие ранее установленного режима ограничений.

Также Евросоюз ввел новые ограничения в рамках 19-го пакета санкций против России, запретив ввоз некоторых видов сантехники. Согласно документу, опубликованному в «Официальном журнале ЕС», под запрет попали унитазы и биде. Однако пластмассовые ванны и раковины по-прежнему разрешено поставлять в РФ.

Кая Каллас
Россия
США
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крамника затравили после смерти шахматиста из США: в чем его обвиняют
Заколдованное место: еще один человек бесследно исчез рядом с Усольцевыми
Российская армия уничтожила редкое вооружение ВСУ
Связанную с оппозицией организацию признали террористической в России
Мустафина эмоционально поздравила Мельникову с победой на чемпионате мира
Янковский в клубе алкоголиков, приквел «Оно»: новинки кино 23–29 октября
В Госдуме рассказали, что победа Мельниковой на ЧМ значит для России
Усольцевы могли изменить внешность и начать новую жизнь
Пять привычек в питании, которые меняют тело без диет
Украинский депутат выругался матом во время прямой трансляции в Раде
Самый титулованный скрипач страны обвинил в краже бывшую жену и ее сына
Не бойтесь потолстеть: классический тыквенный суп — готовим на 168 ккал
Всадники в масках избили плеткой двух пенсионеров
Начинка для пирожков с яйцом: семья в восторге, а значит, и я тоже
Побег грабителей из Лувра попал на видео
Названы страны, куда РФ может перенаправить экспортируемый в Европу газ
«Все было справедливо»: Белявский о победе Мельниковой на чемпионате мира
Россия не примет участия в Паралимпийских играх 2026 года
Путин поддержал переизбрание Шойгу на одну должность
Дворкович отреагировал на желание Крамника подать в суд на FIDE
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.