Евросоюз запретил поставлять в Россию унитазы и биде

Рабочие в одном из цехов завода по производству керамических изделий

В список запрещенной к ввозу в РФ продукции в рамках 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюза вошли унитазы и биде, а также другая сантехника, говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале ЕС». При этом пластмассовые ванны и раковины по-прежнему могут поставляться в Россию.

Биде, унитазы, сливные бачки и аналогичные санитарно-технические изделия из пластмасс (кроме ванн, душевых кабин, раковин, умывальников, сидений и крышек для унитазов), — говорится в тексте документа.

В заявлении от 23 октября Совет ЕС сообщил, что включил компанию «Соллерс» с ее дочерними предприятиями и грузоперевозчика «Транзит» в новый, 19-й пакет антироссийских санкций. В списке ограничений — 21 физическое и 42 юридических лица. Новые меры расширяют действие ранее установленного режима ограничений.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия, возможно, затянули процесс одобрения новых санкций ЕС в отношении России. Венгрия добивалась исключений из запрета на импорт российского СПГ, а Словакия пыталась ослабить предлагаемые ограничения на выпуск автомобилей с ДВС.