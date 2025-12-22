Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 21:02

Душ без налета и известковых разводов: 3 бюджетных способа вернуть сантехнике блеск и чистоту

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Жесткая вода оставляет белые пятна и твердый налет на смесителях и насадках душа, портя их внешний вид и ухудшая напор воды. Многие покупают дорогие химические средства, хотя простые продукты с вашей кухни справляются не хуже и стоят копейки. Несколько проверенных методов помогут вернуть душевой лейке чистоту и блеск без лишних затрат.

Самый простой способ — уксус. Насадку погружают в пакет с жидкостью так, чтобы все загрязненные участки покрылись уксусом, и оставляют на 10–60 минут. После промывают и протирают губкой. Еще эффективнее смесь уксуса и соды в пропорции 1:2 — густая кашица разрушает налет за 5 минут и препятствует развитию бактерий.

Для профилактики и слабого налета используют лимонный сок: распылить, подождать 5 минут и смыть. Для более сильных отложений сок смешивают с содой, наносят на полчаса и смывают. Сантехника становится как новая без химии и лишних усилий.

Ранее сообщалось, что иногда унитаз покрывается ржавыми разводами и известковым налетом даже при регулярной уборке, а специализированные средства стоят недешево и пахнут слишком резко. К счастью, есть простой трюк, который работает без усилий и не требует драить поверхность.

Проверено редакцией
Читайте также
Простое спасение для вашего душа: 3 народных рецепта от белого налета
Общество
Простое спасение для вашего душа: 3 народных рецепта от белого налета
Отмыть душевую лейку от налета: бабушкины секреты против современных технологий
Общество
Отмыть душевую лейку от налета: бабушкины секреты против современных технологий
Как убрать известковый налет и жир с раковины без химии — проверенные народные методы для каждой хозяйки
Общество
Как убрать известковый налет и жир с раковины без химии — проверенные народные методы для каждой хозяйки
Как самостоятельно поменять сантехнику: унитаз, раковину, смеситель
Семья и жизнь
Как самостоятельно поменять сантехнику: унитаз, раковину, смеситель
Металлическая губка не только для мытья посуды — неожиданные лайфхаки для дома, дачи и кухни
Общество
Металлическая губка не только для мытья посуды — неожиданные лайфхаки для дома, дачи и кухни
душ
сантехника
уборка
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер охранявший Сталина, Рузвельта и Черчилля 102-летний ветеран ВОВ
Водителя с Украины обвинили в попытке поджога машин МО РФ
Инструктор по верховой езде подпала под статью за съемку одного завода
«Русский, чеченец, украинец — братья!» Участник СВО об «Ахмате» и нацистах
Песков оценил возможность публичного урегулирования конфликта на Украине
Рада создает рабочую группу для подготовки к выборам
«Мы не проигрываем»: Аврора Киба о суде с Боней
Дочь дипломата задержали по подозрению в убийстве матери и братьев
«Непременно»: Лепс заявил о планах пригласить на свадьбу Путина
«Джентльмен из России»: за что Кирилла Дмитриева так уважают на Западе
Песков ответил на заявления Вэнса о прорыве в переговорах по Украине
«Отношения продолжают развиваться»: Песков о сотрудничестве с Азербайджаном
Песков: Россия ценит результаты встречи Путина и Алиева в Душанбе
«Троих не родила»: невеста Лепса отказалась обсуждать бывшую супругу жениха
«Она самая хлебная»: молодая невеста Лепса о планах на новогоднюю ночь
У студента столичного вуза заподозрили туберкулез
Сотрудник ТЦК разбил стекло машины, пытаясь мобилизовать водителя
Путин запретил Пиотровскому делиться с американцами ацтекским золотом
Пентагон сообщил о ракетной активности Китая на границе
«План есть»: Зеленский заявил о подготовке документов по миру на Украине
Дальше
Самое популярное
Съедается еще до боя курантов: салат «Морская звезда» с минимальным количеством майонеза
Общество

Съедается еще до боя курантов: салат «Морская звезда» с минимальным количеством майонеза

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.