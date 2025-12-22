Душ без налета и известковых разводов: 3 бюджетных способа вернуть сантехнике блеск и чистоту

Жесткая вода оставляет белые пятна и твердый налет на смесителях и насадках душа, портя их внешний вид и ухудшая напор воды. Многие покупают дорогие химические средства, хотя простые продукты с вашей кухни справляются не хуже и стоят копейки. Несколько проверенных методов помогут вернуть душевой лейке чистоту и блеск без лишних затрат.

Самый простой способ — уксус. Насадку погружают в пакет с жидкостью так, чтобы все загрязненные участки покрылись уксусом, и оставляют на 10–60 минут. После промывают и протирают губкой. Еще эффективнее смесь уксуса и соды в пропорции 1:2 — густая кашица разрушает налет за 5 минут и препятствует развитию бактерий.

Для профилактики и слабого налета используют лимонный сок: распылить, подождать 5 минут и смыть. Для более сильных отложений сок смешивают с содой, наносят на полчаса и смывают. Сантехника становится как новая без химии и лишних усилий.

