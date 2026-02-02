Зимняя Олимпиада — 2026
Пакет и уксус против грязи в ванной: простой домашний способ очистки душевой лейки от бактерий без разборки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Душевая лейка кажется чистой, пока однажды не подумаешь, чем мы дышим во время горячего душа. А ведь внутри нее скапливается налет и активно размножаются бактерии. Хорошая новость в том, что справиться с этим можно быстро и без лишних усилий.

Я давно использую один простой способ, который не требует разборки лейки и покупки дорогих средств. Понадобится обычный полиэтиленовый пакет и белый уксус. Налейте уксус в пакет так, чтобы рабочая часть лейки с отверстиями полностью погрузилась в жидкость. Аккуратно наденьте пакет на лейку и зафиксируйте резинкой, веревкой или скотчем. Оставьте на 3–5 часов, чтобы уксус растворил налет и уничтожил бактерии.

Если лейка из латуни или никеля, достаточно 30 минут, иначе можно повредить покрытие. После процедуры снимите пакет, протрите отверстия старой зубной щеткой и хорошо промойте водой. Лейка станет чистой, без запаха и налета, а душ снова будет радовать свежестью.

Ранее сообщалось, что опытные хозяйки знают простой и безопасный способ справиться с известковым налетом. Натуральные ингредиенты не повредят поверхность и не вызовут аллергии, а результат будет не хуже, чем от дорогой бытовой химии.

Марина Макарова
М. Макарова
