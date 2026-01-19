Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 14:09

Россиянам дали советы, как начинать рабочую неделю

Роспотребнадзор: в начале рабочей недели поможет контрастный душ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Контрастный душ станет хорошим началом новой недели, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. При такой процедуре потоки контрастной воды используются попеременно около пяти раз.

Специалисты рассказали, что регулярный контрастный душ может поднять иммунитет, снизить уровень стресса и увеличить общую выносливость организма. Отмечается, что у данной процедуры есть противопоказания.

Контрастный душ не рекомендуется людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и крови, а также при диагностированных цистите и фарингите. Специалисты подчеркнули, что фаза прогревания горячей водой всегда должна быть дольше фазы охлаждения.

Ранее педиатр Елена Дереза рассказала, что для укрепления и поддержания иммунитета ребенку следует принимать контрастный душ, а также качественно отдыхать и питаться. Помимо этого, важны регулярные прогулки на свежем воздухе.

душ
советы
Роспотребнадзор
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Саратова получал доступ к Госуслугам с помощью купленных сим-карт
России пришлось менять сельхозпланы после «гречневого перегрева»
Особняк одного нефтяного магната в Барвихе хотят снести
Воробьев рассказал о подмосковной программе поддержки участников СВО
Мелкие дожди и потепление до +5? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
МВФ пересмотрел прогнозы по росту российской экономики на 2026‑2027 годы
Капитан «Адмирала» забил гол в свои ворота
Названы топ-7 пророчеств Ванги и Нострадамуса, которые уже начали сбываться
В России выпустят монету в честь 200-летия Салтыкова-Щедрина
Экс-нардеп раскрыл идеальный исход по территориальному вопросу Гренландии
Еврокомиссия призвала США к сдержанности в ответ на угрозы Трампа
Страшное ДТП с автобусом произошло в Ленобласти
Дмитриев высмеял жесткие заявления Минфина ФРГ по вопросу Гренландии
В Подмосковье молодого человека зарезали на автобусной остановке
Глава ФИФА призвал наказать сборную Сенегала за выходку во время матча
Глюкоза потребовала деньги с музыкального лейбла Illuminati
Названы лучшие виды физической активности для омоложения мозга
Macan окунулся в прорубь вместе с сослуживцами и попал на видео
Колумбийские наемники ВСУ взбунтовались в первый же день на фронте
В Пекине отвергли тезис о «китайской угрозе» Гренландии
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.