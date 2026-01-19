Россиянам дали советы, как начинать рабочую неделю

Контрастный душ станет хорошим началом новой недели, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. При такой процедуре потоки контрастной воды используются попеременно около пяти раз.

Специалисты рассказали, что регулярный контрастный душ может поднять иммунитет, снизить уровень стресса и увеличить общую выносливость организма. Отмечается, что у данной процедуры есть противопоказания.

Контрастный душ не рекомендуется людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и крови, а также при диагностированных цистите и фарингите. Специалисты подчеркнули, что фаза прогревания горячей водой всегда должна быть дольше фазы охлаждения.

Ранее педиатр Елена Дереза рассказала, что для укрепления и поддержания иммунитета ребенку следует принимать контрастный душ, а также качественно отдыхать и питаться. Помимо этого, важны регулярные прогулки на свежем воздухе.