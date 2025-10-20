Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 16:11

Педиатр рассказала, как эффективно повысить иммунитет ребенка

Педиатр Дереза: повысить иммунитет ребенка можно с помощью контрастного душа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для укрепления и поддержания иммунитета ребенку следует принимать контрастный душ, а также качественно отдыхать и питаться, заявила телеканалу «Краснодар» педиатр Елена Дереза. Помимо этого, важны регулярные прогулки на свежем воздухе.

Приучайте ребенка умываться прохладной водой и принимать контрастный душ. У детей обмен веществ быстрее, чем у взрослых, они вырабатывают больше тепла. Поэтому не кутайте малыша — в жаркой комнате он легко перегреется, что ослабит его иммунитет и сделает более уязвимым к инфекциям, — предупредила Дереза.

В рацион ребенка необходимо добавить достаточно белка, например курицу, индейку и яйца. Составляя меню, важно не забыть о продуктах с витамином С — квашеной капусте, болгарском перце, шиповнике и яблоках. Осенью детям также немаловажно употреблять йогурты, кефир, орехи, гречку и цельнозерновой хлеб, добавила специалист.

Ранее аллерголог Юлия Шубина заявила, что одного лишь приема витаминов недостаточно для восстановления иммунитета. Она отметила, что укрепление здоровья требует комплексного подхода.

