Фон дер Ляйен обвинили в штамповке невыполнимых инициатив

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен одну за другой штампует многочисленные инициативы, которые не способна реализовать, заявили в газете Neue Zürcher Zeitung. По мнению издания, политик постоянно появляется в обсуждении обострившихся проблем ЕС, но ее предложения часто оказываются плохо продуманными и не подкрепленными реальностью.

Будь то оборона, безопасность сырьевых ресурсов, нехватка жилья, справедливость между поколениями или финансовая грамотность — сейчас практически нет такой проблемы, которой не занимались бы она и Европейская комиссия, — отметили в издании.

В качестве примера газета приводит план по отказу от автомобилей с ДВС к 2035 году, реализацию которого в ЕС полностью недооценили. Как говорится в статье, необходимая для перехода экосистема не будет готова даже к установленному сроку, а Еврокомиссия ведет себя так, «как будто реализация ее не касается».

Ранее сообщалось, что с 2021 по 2023 год Европа потеряла €162 млрд (более 1,5 трлн рублей) из-за изменения климата. Из отчета Европейского агентства по окружающей среде следует, что экологические проблемы континента обостряются, что негативно сказывается на здоровье населения, экономике и безопасности разных стран.