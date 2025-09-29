Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 16:44

В Европе посчитали денежные потери из-за изменения климата

За три года страны Европы потеряли €162 млрд из-за изменения климата

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С 2021 по 2023 год Европа потеряла €162 млрд (более 1,5 трлн рублей) из-за изменения климата, следует из отчета Европейского агентства по окружающей среде. Там отметили, что экологические проблемы континента обостряются, что негативно сказывается на здоровье населения, экономике и безопасности разных стран.

Экстремальные погодные и климатические явления привели Евросоюз к экономическим потерям <…>, при этом более €162 млрд потеряно только с 2021 по 2023 год, — говорится в документе.

В отчете также сообщается, что финансовые потери за 2020–2023 годы оказались в 2,5 раза выше, чем за предыдущее десятилетие. Кроме того, 72% европейских производителей зависят от использования природных ресурсов. Активный процесс производства на заводах снижает биоразнообразие в странах континента. Ученые считают, что для улучшения ситуации нужно сильно сократить выбросы парниковых газов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что утверждение об изменении климата является величайшей ложью всех времен. Он отметил, что разные прогнозы о глобальном похолодании и потеплении противоречат друг другу и не оправдываются. По словам главы Белого дома, многие из них создавались по злонамеренным мотивам.

