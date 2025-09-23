Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 18:13

«Величайшая ложь»: Трамп раскритиковал климатические прогнозы

Трамп в ООН назвал климатическую повестку величайшей ложью

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Утверждение об изменении климата является величайшей ложью всех времен, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООН, трансляция которого велась на сайте организации. Он отметил, что разные прогнозы о глобальном похолодании и потеплении противоречат друг другу и не оправдываются. По словам главы Белого дома, многие из них создавались по злонамеренным мотивам.

Раньше говорили о глобальном похолодании. <...> Теперь говорят, что глобальное потепление погубит мир. Потом снова стало холоднее, и это явление стали называть изменением климата. <...> Это величайшая ложь всех времен, — высказался американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что Организация Объединенных Наций не реализует все свои возможности. По его словам, структура не справляется с ролью эффективного механизма урегулирования международных кризисов.

Кроме того, президент США в ходе выступления в ООН заявил, что организация предоставила ему неисправный эскалатор и неудобный телесуфлер. С иронией он добавил, что благодарен за такие «подарки».

Дональд Трамп
ООН
климат
глобальное потепление
похолодание
