16 ноября 2025 в 23:18

«Марионетки»: в Словакии раскрыли, кто автор политики отказа от газа из РФ

Гарабин: политику отказа от газа из России проводят американские марионетки

Прокладка труб для газопровода Прокладка труб для газопровода Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
Политику полного отказа от российского газа проводят марионеточные правительства, не заботящиеся о благосостоянии своего народа, заявил бывший министр юстиции Словакии Штефан Гарабин в кулуарах международной конференции «Международное право под угрозой» в Тегеране. Он подчеркнул, что такие действия негативно сказываются на уровне жизни в европейских странах, пишет ТАСС.

Такую политику могут проводить только несамостоятельные правительства, являющиеся марионетками США. Они не заботятся о благосостоянии своего народа, — указал политик.

Он особо подчеркнул, что текущий премьер-министр Словакии Роберт Фицо полностью осознает потенциальные последствия полного отказа от российских энергоресурсов. Бывший министр также обратил внимание на то, что антироссийские санкции фактически оказывают отрицательное воздействие на экономическое положение в европейских странах, ухудшая уровень жизни населения.

Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за возобновление поставок российских энергоносителей после установления режима прекращения огня на Украине. Политик раскритиковал курс немецких властей на полный отказ от сотрудничества с Москвой, назвав эту позицию ошибочной.

