В «Газпроме» зафиксировали истощение запасов топлива в Европе «Газпром»: Европа активно использует газ из хранилищ, истощая свои запасы

Европа активно использует газ из подземных хранилищ, что приводит к истощению запасов, сообщила пресс-служба «Газпрома» в своем Telegram-канале. Там отметили, что такая ситуация создает риски для потребителей.

Европа продолжает рекордными темпами отбирать газ из подземных хранилищ, — говорится в сообщении.

В компании обратили внимание на то, что запасы газа в хранилищах Германии 26 ноября сократились до 68,5%, пять дней назад этот показатель равнялся 72%. Такая ситуация снижает производительность резервов топлива.

Ранее «Газпром» сообщил, что суточный отбор газа из подземных хранилищ в Европе достиг исторического максимума. Аналитики подчеркнули, что текущие запасы газа в европейских хранилищах являются самыми низкими за последнее десятилетие.

До этого стало известно, что Европа установила абсолютный рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) за период с апреля по октябрь. Поставки в регион превысили 76,5 млрд «кубов». Предыдущий максимум был зафиксирован в 2023 году — 76,3 млрд кубометров.