День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 16:10

В «Газпроме» зафиксировали истощение запасов топлива в Европе

«Газпром»: Европа активно использует газ из хранилищ, истощая свои запасы

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Европа активно использует газ из подземных хранилищ, что приводит к истощению запасов, сообщила пресс-служба «Газпрома» в своем Telegram-канале. Там отметили, что такая ситуация создает риски для потребителей.

Европа продолжает рекордными темпами отбирать газ из подземных хранилищ, — говорится в сообщении.

В компании обратили внимание на то, что запасы газа в хранилищах Германии 26 ноября сократились до 68,5%, пять дней назад этот показатель равнялся 72%. Такая ситуация снижает производительность резервов топлива.

Ранее «Газпром» сообщил, что суточный отбор газа из подземных хранилищ в Европе достиг исторического максимума. Аналитики подчеркнули, что текущие запасы газа в европейских хранилищах являются самыми низкими за последнее десятилетие.

До этого стало известно, что Европа установила абсолютный рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) за период с апреля по октябрь. Поставки в регион превысили 76,5 млрд «кубов». Предыдущий максимум был зафиксирован в 2023 году — 76,3 млрд кубометров.

Россия
Газпром
Европа
газ
хранилища
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как часто необходимы аэробные тренировки
Встреча Путина и Орбана в Москве завершилась спустя почти четыре часа
В Нижегородской области родители пожаловались на истязание детей в детсаду
Стало известно, сколько кубометров газа РФ поставила Венгрии за 10 месяцев
«Шансов на дождь больше»: петербуржцам рассказали о погоде в начале зимы
Россиян призвали переезжать в один регион
Адвокат раскрыл, когда гирлянда может обернуться штрафом
На Украине партия Порошенко потребовала разобраться в ситуации с Ермаком
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 164
Смерть НАТО, крах Украины и триумф РФ: пророчества Жириновского на 2026 год
Синоптик рассказал, когда в Москве ждать прихода настоящей зимы
Запрещенный в России новостной портал пополнил список иноагентов
«О снеге вопрос не стоит»: москвичам рассказали о погоде в начале зимы
Аналитик оценил целесообразность ипотеки без первоначального взноса
Диетолог объяснила, можно ли пить безалкогольное вино
Наташа Королева вышла в свет с беззубой невесткой
Исторические регионы получат средства на ремонт гидротехнических сооружений
Аэропорт Калуги временно ограничил работу
ВС России придумали новую тактику против авиации ВСУ
Психиатры мастера-кукольника из детских трупов забили тревогу
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.