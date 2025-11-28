День матери
«Русская медиагруппа» подвела итоги патриотических проектов 2025 года

Фото: Пресс-служба «Русской медиагруппы»
«Русская медиагруппа» подвела итоги патриотических проектов за 2025 год. В честь этого события состоялся пресс-завтрак и награждение артистов за гражданскую позицию, участие в проектах РМГ и поддержку решений президента. Мероприятие прошло в национальном центре «Россия».

Пресс-завтрак посетили исполнители, которые на протяжении трех лет принимают активное участие в патриотических проектах «Русской медиагруппы». Среди них Григорий Лепс, Александр Маршал, Анна Семенович, Елена Север, Юрий Киселев, а также продюсер, основатель легендарной группы «Земляне» Владимир Киселев. Онлайн к ним присоединились Лариса Долина и Ирина Дубцова.

Я хочу поздравить артистов, которые сидят здесь, тех, кто сейчас на гастролях или съемках, и поблагодарить их от имени всего общества. Каждый из артистов оттеняет собой тех коллег, которые свой гражданский долг, патриотизм подменяют корыстью. Присутствующие тут исполнители не часто говорят об этом, но они постоянно выделяют средства для тех, кто находится на линии соприкосновения, дают там концерты. И слово «гонорар» по отношению к нашим артистам — это оскорбление, — отметил Киселев.

В 2025 году «Русская медиагруппа» провела 13 патриотических концертов. Мероприятия прошли в прифронтовой полосе, воинских частях и на главных площадях городов. Осенью телеканал RU.TV вместе с фестивалем «RТ.Док: Время наших героев» дал старт новому марафону «Песни и кино — нашим героям». В его рамках музыканты и актеры приезжают в военные госпиталя, чтобы лично поддержать российских бойцов, проходящих лечение и реабилитацию.

Певец Григорий Лепс на пресс-завтраке «Русской Медиагруппы» заявил, что у каждого поколения свой моральный облик, однако чувство патриотизма можно привить, показывая свой положительный пример. По его словам, с подростками стоит говорить о родине, однако эти беседы не должны проходить «в форме партсобрания».

