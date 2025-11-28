Умер первый исполнитель роли Человека-паука

Актер Дэнни Сигрен скончался в возрасте 81 года, сообщает Variety. Артист был известен, как первый исполнитель роли Человека-паука и кукловод в телесериале «Улица Сезам». Причина его смерти не называется.

Его семье, друзьям и всему любимому им сообществу будет очень не хватать Дэнни, — написали члены семьи в некрологе.

Сигрен родился 15 ноября 1943 года в Миннеаполисе. В шоу «Улица Сезам» он иногда изображал Большую птицу — как в сериале, так и на живых мероприятиях и выступлениях в «Шоу Эда Салливана». Кроме того, он создавал куклы и исполнял роли кукольных персонажей в таких сериалах, как «Капитан Кенгуру», «Кто боится оперы» и «Мисс Пич», за последний из них он получил дневную премию «Эмми».

Ранее ушел из жизни канадский актер Спенсер Лофранко, известный по фильму «Несломленный» Анджелины Джоли. Ему было 33 года. Причина смерти артиста не разглашается. По имеющейся информации, правоохранительные органы проводят расследование по факту его гибели.

До этого в Мумбаи на 89-м году жизни скончался известный индийский актер Дхармендра (настоящее имя Дхарам Сингх Деол). Причиной его смерти стала непродолжительная болезнь. Несмотря на преклонный возраст, артист продолжал активно сниматься в кино. Последний фильм с его участием, получивший название «Икки», планируется к выходу 25 декабря 2025 года.