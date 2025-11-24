День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 15:08

Ушел из жизни сыгравший в «Зите и Гите» индийский киноактер

На 90-м году жизни скончался индийский актер Дхармендра

Дхармендра (Дхарам Сингх Деол) Дхармендра (Дхарам Сингх Деол) Фото: Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press
Известный индийский актер Дхармендра (настоящее имя Дхарам Сингх Деол), который снялся более чем в 300 фильмах, включая киноленту «Зита и Гита», скончался в Мумбаи, передает PTI со ссылкой на его семью. Ему было 89 лет.

Смерть наступила после непродолжительной болезни. До последних дней своей жизни артист продолжал сниматься в кино. Последний фильм с его участием под названием «Икки» должен выйти 25 декабря 2025 года.

Дхармендра был выдающимся актером индийского кино, известным своей харизмой и талантом. Его называли «самым романтичным и загадочным героем» индийского кинематографа.

Ранее заслуженная артистка России Валентина Дмитриевна Шарыкина, известная по роли пани Зоси из телепередачи «Кабачок „13 стульев“», ушла из жизни в возрасте 85 лет. Актриса посвятила свою профессиональную жизнь Театру сатиры. Она родилась 25 февраля 1940 года в Киеве, а в 1962 году окончила училище имени Б. Щукина и присоединилась к труппе Московского театра сатиры. За свою карьеру Валентина Шарыкина исполнила более 70 ролей в театре и кино.

